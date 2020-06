Famaboys apoiam FC Famalicão em casa

Numa mensagem colocada no Facebook, a claque Famaboys promete ficar em casa, na noite desta quarta-feira. É dia de jogo, com o FC Famalicão a receber o FC Porto, mas a claque coloca em primeiro lugar a saúde pública.

Por essa razão, prometem, «respeitaremos sempre as posições definidas pelas autoridades, que nos permitam vencer este jogo que é de todos, esta pandemia que nos obrigou a ficar em casa e a não viver, como sempre fizemos, este Amor de Perdição».

Neste sentido, os Famaboys apelam a que todos «sigam as recomendações das entidades que gerem a saúde pública, a segurança e a competição», na certeza, escrevem ainda, que aos jogadores vão sentir «a nossa voz no íntimo de cada um. Sabemos que em cada lance disputado darão tudo para defender o símbolo do nosso Famalicão».