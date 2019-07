FamaBasqekt assina protocolo com Escola Benfica

O FamaBasqekt – Clube de Basquetebol de Famalicão, direcionado para a formação de jovens basquetebolistas, assinou, esta quarta-feira, no auditório da sede da Junta de Freguesia de Calendário, um protocolo com a Escola Minibasquete Benfica. Uma mais-valia para o novo clube que, para já, aposta na formação. O objetivo é consolidar o projeto com os escalões de base, nomeadamente o minibasquete e sub-14, para num futuro próximo, abrir portas aos escalões de sub-16, sub-18 e seniores.

Ricardo Carvalho, presidente do FamaBasqetkt, explica que a união à Escola do Benfica vai ajudar à projeção do clube «para captarmos o maior número possível de jovens para a modalidade. Como estamos associados a um clube com esta projeção e estrutura podemos usufruir de experiências e intercâmbios».

Pedro Jerónimo, gestor do projeto Escolas do Benfica, confirma que o protocolo «visa dar ferramentas e apoio para o crescimento das escolas locais».

O FamaBasqekt tem a decorrer, até ao final deste mês, treinos de captação na Escola D. Maria II, todas as terças e quintas-feiras, das 18h30 às 20 horas, para os escalões de minibasquete e sub14 (masculino e feminino).