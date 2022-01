Fama Boys preparam receção de apoio ao plantel do Famalicão

O grupo Fama Boys prepara uma receção de apoio à equipa do FC Famalicão, à chegada ao Estádio Municipal, para a partida com o Paços de Ferreira, na tarde deste domingo.

O grupo apela à presença dos adeptos, pelas 16h30, entre a Rotunda da Paz, junto aos BV Famalicão, e o Estádio Municipal, para darem força e incentivo à equipa antes do início do jogo, marcado para as 18h30.