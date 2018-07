Falta uma semana para o Laurus Nobilis 2018

Em Famalicão está quase tudo pronto para receber os festivaleiros do Laurus Nobilis 2018. O festival de música tem regresso marcado à freguesia do Louro de 26 a 28 de julho, com muitos e bons nomes nacionais e internacionais do Heavy Metal e Rock Alternativo em cartaz.

É o caso dos veteranos Septic Flesh. A banda grega, fundada em 1990 e pioneira no estilo “Death Metal Sinfónico”, atua no festival na próxima sexta-feira, dia 27, num concerto onde o grupo dará a conhecer ao público português alguns dos temas que compõem o seu último álbum – Codex Omega – lançado no final de 2017.

A banda vai atuar no palco principal do festival, que funcionará nos dias 27 e 28. Aos Septic Flesh, juntam-se os portugueses Wills Have Eyes, Mata Ratos, e Equaleft no cartaz da segunda noite do evento.

Já no terceiro e último dia do Laurus Nobilis, o grande destaque vai para a atuação dos suecos Dark Tranquility e dos espanhóis Crisix, que se juntam aos portugueses The Temple e Tarantula.

Para além do palco principal (Palco Porminho), este ano o festival vai ainda contar com mais dois palcos gratuitos: um palco secundário (Palco Estrella Galicia) que contará com mais de uma dezena de atuações de bandas nacionais, como os Infraktor, Cruz de Ferro, Nine o Nine, Web, Godiva, Revolution Within, e um terceiro palco (Palco Faz a Tua Cena) dedicado a projetos emergentes na área da música e do teatro.

“Temos um cartaz para quem gosta de música à séria, mas sobretudo temos a preocupação e o objetivo de dar palco a bandas portuguesas, além dos cabeças de cartaz”, explica José Aguiar, da organização do festival.

Ainda há bilhetes disponíveis. Estão à venda nos locais habituais, entre eles a Bilheteira Online, a Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão e a Loja Interativa de Turismo de Famalicão. A entrada no primeiro dia é gratuita, os bilhetes diários para os dias 27 e 28 têm o custo de 20 euros, sendo que o passe para os dois dias tem o custo de 30 euros.

Refira-se ainda que o recinto do festival dispõe de uma praça de restauração e de uma zona de campismo gratuita.

Mais informações no site oficial do Laurus Nobilis 2018, em www.laurusnobilis.pt.

Cartaz LNMF 2018

Quinta-Feira dia 26

Palco Estrella Galicia

(Entrada Gratuita)

– Atreides (Vigo)

– Booby Trap (Aveiro)

– Cruz de Ferro (Torres Novas)

– Infraktor (V.N. Gaia)

– DJ NATTU (V. N. Famalicão)

Sexta-Feira dia 27

Palco Estrella Galicia

(Entrada Gratuita)

– Sotz (Porto)

– In Vein (Paços de Ferreira)

– Nine o Nine (Lisboa)

– Web (Porto)

– DJ António Freitas (Antena 3)

Palco Porminho

(Entrada com bilhete)

– Hills Have Eyes (Setúbal)

– Equaleft (Porto)

– Septic Flesh (Grécia)

– Mata Ratos (Lisboa)

Sábado dia 28

Palco Estrella Galicia

(Entrada Gratuita)

– Legacy of Cynthia (Sintra)

– Low Torque (Palmela)

– Revolution Within (Sª Maria da Feira)

– Godiva (V. N. Famalicão)

– DJ NATTU (V. N. Famalicão)

Palco Porminho

(Entrada com bilhete)

– The Temple (Lisboa)

– Crisix (Barcelona)

– Tarantula (Porto)

– Dark Tranquillity (Suécia)