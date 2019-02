Falta uma semana para a grande noite de Carnaval em Famalicão

Na noite de 4 para 5 de março, todos os caminhos vão dar ao Carnaval de Vila Nova de Famalicão. Para que toda a gente entre na brincadeira e participe naquela que já é conhecida como a noite mais divertida do ano na região norte do país, a autarquia famalicense vai mais uma vez assegurar transporte rodoviário gratuito e viagens de comboio a dois euros.

No total estarão disponíveis 9 linhas de autocarros que sairão das diversas freguesias do concelho às 21h15, 22h15 e 23h00, em direção ao centro da cidade.

As viagens de regresso estão agendadas para as 02h00, 03h45 e 05h00, com saída do Parque 1.º de Maio, em frente à Escola Secundária D. Sancho I. As viagens são gratuitas e para viajar basta aparecer nos locais de paragem.

Os autocarros saem das freguesias de Joane (2 autocarros em cada horário), Pedome, Riba de Ave (3 autocarros em cada horário), Bairro, Ribeirão, Fradelos, Gondifelos, Arnoso Santa Eulália e Portela.

Para além dos autocarros há também viagens de comboio por apenas dois euros ida e volta para quem vem de fora do concelho, através de uma parceria entre a autarquia e a CP – Comboios de Portugal.

O Bilhete Especial Carnaval é válido nos Comboios Urbanos do Porto (linhas de Aveiro, Braga, Marco de Canaveses e Guimarães) e para compras antecipadas entre 18 de fevereiro e 3 de março, com utilização a partir das 12h00 do dia 4 e regresso até às 12h00 do dia 5 de março.

Refira-se que a noite de segunda para terça-feira de Carnaval é o ponto alto da folia, mas a festa arranca três dias antes, na sexta-feira, 1 de março, com as crianças das escolas do concelho a desfilar pelas ruas da cidade, a partir das 14h30, num cortejo infantil, carregado de cor, criatividade e muita alegria.

Na segunda-feira de Carnaval a cidade agita-se a partir das 14h00, com os seniores a mostrarem o que valem no Pavilhão Municipal. Alegria, convívio, boa-disposição e muita brincadeira marcam habitualmente o Carnaval sénior.

À noite, o programa já é sobejamente conhecido. Sem hora, nem lugar marcado, mas com a garantia que a festa será de arromba. A animação fica a cargo dos milhares de foliões que serão acompanhados pela banda Famashow. Destaque ainda para o Desfile e Concurso de Mascarados, a partir das 22h30.