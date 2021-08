Falta um mês para as Eleições Autárquicas: Tudo o que precisa de saber para ir votar

As eleições autárquicas realizam-se daqui a um mês, no dia 26 de setembro. Nesta data, os cidadãos vão poder votar das 8h00 às 20h00. Nestas eleições, que se realizam de quatro em quatro anos, os portugueses escolhem os seus representantes locais.

Para votarem, os eleitores têm de se dirigir à sua assembleia de voto. Para descobrirem qual o local em que têm de votar, os portugueses podem recorrer à internet, enviar uma SMS para 3838, com a mensagem “RE (espaço) número de CC/BI (espaço) data de nascimento=aaaammdd” (Exemplo: “RE 7424071 19820803”), ou podem dirigir-se à junta de freguesia do seu local de residência.

No ato eleitoral, as pessoas vão receber três boletins de voto: um para a assembleia de freguesia (cor branca), outro para a assembleia municipal (cor amarela) e outro para a câmara municipal (cor verde). Os cidadãos devem levar máscara e, preferencialmente, a sua própria caneta, devem manter o distanciamento e desinfetar as mãos.

Os eleitores que estiverem no estrangeiro temporariamente ou que estiverem em mobilidade não vão poder votar antecipadamente. Os cidadãos que estiverem confinados podem inscrever-se para o voto antecipado, tal como os residentes em lares, presos não privados de direitos políticos e estudantes inscritos em instituições de ensino situados em regiões diferentes de onde estão inscritos no recenseamento eleitoral. As inscrições para o voto antecipado devem realizar-se entre os dias 16 e 19 de setembro. No dia 21 e 22 de setembro vão ser, consequentemente, recolhidos os votos. As pessoas que ficarem em confinamento depois do dia 19 e, se não tiverem “alta” antes do dia 26, não vão poder votar.