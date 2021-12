Falta de pessoal leva a demissão coletiva dos chefes de equipa de urgência do Hospital da Póvoa de Varzim

As três corporações de bombeiros do concelho registaram algumas ocorrências durante as primeiras horas do natal, na noite do dia 24 e madrugada do dia 25.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, não houve nenhuma ocorrência que tivesse resultado em feridos graves. Sendo que houve uma maior atividade entre as 19h desta sexta e o início da madrugada deste sábado.

Os bombeiros foram chamados para acidentes de viação, incêndios urbanos, abertura de portas e doenças súbitas.

Na imagem que ilustra este artigo estão alguns soldados da paz que estiveram de serviço durante as últimas horas.