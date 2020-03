Falta de condições na esquadra da PSP levadas ao Ministro

Telmo Correia questionou o Ministro da Administração Interna sobre falta de condições na esquadra da PSP de Famalicão

O deputado do CDS perguntou ao governante se estão previstas obras de reparação e conservação na esquadra da PSP de Famalicão e, em caso afirmativo, quando serão realizadas.

O líder da bancada do CDS-PP mostra-se ainda preocupado com a colocação dos elementos da PSP durante a realização das obras e com o nível de segurança durante a empreitada.

Telmo Correia diz que tem conhecimento de que a esquadra precisa com urgência de obras porque «“chove” na zona de atendimento dos utentes, há baldes espalhados pelo chão a aparar as pingas de água que caem do teto e, quando chove mais, as infiltrações nas juntas de dilatação da fachada e das paredes exteriores do edifício fazem com que a água se acumule e escorra pelas paredes, acumulando-se no chão».

O deputado do CDS lembra ao Ministro que as condições de funcionamento deste equipamento «não apenas envergonham quem lá trabalha, como também deslustram as respetivas funções e, além disso, causam verdadeira apreensão a quem se vê forçado a recorrer aos préstimos da PSP de Famalicão».