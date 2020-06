Falsificou notas, agora está acusado de burla informática

Valdemar Castro, a cumprir pena de 12 anos por crimes de falsificação de notas de 50 euros, volta a ser julgado, desta vez por crimes de falsificação informática. Famalicão está, mais uma vez, na rota dos crimes de Valdemar Castro, 46 anos. É que as burlas informáticas foram cometidas em vários quiosques, um deles em Famalicão, através de cartões de crédito pré-pagos.

O esquema era o seguinte: pedia um cartão, depois arranjava uma desculpa para se afastar ligeiramente enquanto falava ao telemóvel, copiava os códigos do cartão e fornecia a um irmão. Depois devolvia o cartão, alegando já não estar interessado. As compras eram efetuadas online com os códigos roubados.

Em nota de rodapé, Valdemar Castro está a cumprir pena na cadeia de Paços de Ferreira, onde está a fazer um mestrado em psicologia, depois de ter completado, enquanto estava na cadeia, uma licenciatura em ciências sociais. Já era formado em engenharia civil.