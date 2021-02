Faleceu Sócio Fundador do Clube Desportivo de Lousado

Manuel Eduardo Fonseca Ferreira, sócio fundador do Clube Desportivo de Lousado, faleceu esta sexta-feira.

Em publicação na rede social facebook, a direção do clube fala de “um dia de profunda tristeza para toda a família do CD Lousado e para todos aqueles que com ele privaram”.

O clube apresenta as sentidas condolências aos familiares e amigos de Manuel Eduardo Fonseca Ferreira e dá conta de que as celebrações fúnebres decorrem este sábado pelas 15h00 na Igreja Paroquial de Lousado.

As cerimónias estão restritas aos familiares diretos por força dos constrangimentos determinados pela pandemia de Covid-19.