Faleceu, esta terça-feira, o Pe. Armandino Vilaça de Almeida, natural de Viatodos, Barcelos, onde nasceu em 1939.

O padre Armandino residiu algum tempo em Lemenhe, Vila Nova de Famalicão, tendo celebrado as suas bodas de ouro sacerdotais no Santuário de Nossa Senhora do Carmo. Era, também, irmão da Confraria.

Atualmente, era sacerdote da Diocese de Viana do Castelo.