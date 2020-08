Fafe: Organização decidiu terminar mais cedo concerto deste sábado com centenas a assistir

O espetáculo musical para apresentação do novo trabalho do artista fafense Carlos Pires, realizado no coração da cidade de Fafe, com centenas de pessoas na assistência, terminou mais cedo devido à multidão que se juntou naquela praça.

A informação está a ser avançada pela edição online do Jornal de Notícias.

Ainda assim, o espetáculo teve cerca de 50 minutos.

As imagens do concerto, que mostram centenas de pessoas reunidas e, aparentemente, sem o distanciamento social que o momento exige, estão a circular pelas redes sociais e a serem alvo de criticas.