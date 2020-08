Fafe: Centenas de pessoas juntas assistem a concerto no centro da cidade (c/vídeo)

Foram centenas as pessoas que, na noite deste sábado, se juntaram no centro da cidade de Fafe para assistir ao espetáculo de lançamento do novo trabalho do artista Carlos Pires.

O concerto, na Praça 25 de Abril, que contou com transmissão em direto para a internet, gerou uma série de reações negativas nas redes sociais pela forma como o público estava disposto.

Apesar de, no início do espetáculo, ter sido pedido à assistência o máximo cuidado na gestão do distanciamento social, isso parece não ter acontecido.

Reveja aqui as imagens (FafeTV)