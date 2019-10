O Famalicense Atlético Clube começa, este sábado, às 18h30, em Paços de Ferreira, o nacional da 2.ª divisão de hóquei em patins. Em mais uma época de grandes expetativas para o emblema famalicense, Vítor Silva quer começar a competição «com uma vitória» sobre a Juventude Pacense. O treinador, que chegou esta época ao FAC, reconhece que tem pela frente «um adversário difícil, com um bom plantel e, a jogar em casa, vai criar-nos muitas dificuldades». No entanto, acredita, «temos condições para no Pacense, ou noutro ringue qualquer, lutar pela vitória. É bom arrancar com uma dinâmica de vitória e assim começarmos a definir os nossos objetivos» que passam pela subida de divisão.

“Sabemos das dificuldades que nos esperam neste campeonato, mas temos atletas de grande espírito de trabalho. Com um pouco de sorte, se não houver fatores a prejudicar-nos, acredito que vamos lutar pela subida de divisão”

«O nosso objetivo é lutar pelos primeiros lugares e tentar, com todas as forças, a subida de divisão já esta época. Sabemos que temos um plantel que nos dá garantias de trabalho e qualidade, por isso vamos lutar e fazer com que os sócios e adeptos do clube tenham orgulho na equipa», promete Vítor Silva.

As dificuldades «serão muitas. Há equipas que se reforçaram bem e o campeonato será muito competitivo, mas estamos focados no trabalho e nos nossos objetivos».