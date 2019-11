Inicia-se este sábado, em Albergaria-a-Velha, a Liga de Clubes, a nova competição da Federação Portuguesa de Badminton que surge no seguimento da reformulação do Campeonato Nacional de Equipas Mistas.

Na primeira divisão competem o Famalicense Atlético Clube (FAC), CHE Lagoense (CHEL), Associação Académica de Coimbra (AAC), Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres (CDRP), Clube de Albergaria (CA) e o Clube Sport Madeira (CSMA). Na segunda divisão, encontram-se as equipas Novasemente Grupo Desportivo (NGD), Sporting Clube de Braga (SCB), Associação Académica de Espinho (AAE), Clube Raquete Estrelas da Avenida (CREA), Sociedade de Instrução Musical de Porto Salvo (SIMPS), Movimento Voluntário Desportivo (MVD) e Clube Academia de Badminton Regional e Inclusiva da Lousã – Serpins (CABRIL), que irão lutar pela promoção à primeira divisão na época 2020/2021.

As duas divisões são disputadas em duas fases. Na fase regular todas as equipas defrontam-se ao longo de três jornadas concentradas (9 de novembro em Albergaria-a-Velha, 25 de Janeiro em Lagoa e 14 de Março em Coimbra). Os quatro primeiros classificados desta fase apuram-se para Fase Final a disputar-se nos dias 4 e 5 de abril no CAR Badminton onde se defrontarão nas meias-finais e final da competição pelo título de Campeão Nacional de Equipas.

A edição inaugural da Liga de Clubes conta com treze equipas cuja vencedora representará Portugal na Taça dos Campeões Europeus que terá lugar em Bialystok, Polónia (23 a 27 junho 2020).