O Famalicense Atlético Clube está de luto pelo falecimento de José Duarte Barreiros Lopes de Freitas, vogal do Conselho Fiscal. “Zé Camilo”, como também era conhecido, foi atleta do FAC na modalidade de hóquei em patins e várias vezes fez parte dos órgãos sociais do clube.

À família e amigos, a direção do FAC, manifesta a sua solidariedade, neste momento de tristeza e dor.