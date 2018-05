Fabrício Simões é reforço do F.C. Famalicão

O Futebol Clube de Famalicão assegurou a contratação do avançado Fabrício Simões, jogador que no último ano esteve no Chipre e representava o Alki Oroklini, equipa da 1ªliga cipriota, onde registou 20 golos em 31 jogos (terceiro melhor marcador da competição).

Fabrício Simões regressa a Portugal depois de passagem pelo Chipre e por Angola. No curriculum soma subida à 1ª liga portuguesa na temporada de 2011/2012 ao serviço do Estoril e representou ainda nas competições profissionais o Sporting da Covilhã.

“É o primeiro contacto com o clube mas tirei muitas informações do Famalicão antes de assinar pelo clube e obtive excelentes referências” começou por dizer o jogador depois de rubricar contrato.

“Sou mais um para ajudar a equipa e dar o meu contributo com o que se pede a um avançado que é fazer golos. Venho com muito entusiasmo, regresso a Portugal e a um campeonato onde já vivi muitas alegrias, com muita ambição e vontade de retribuir a confiança que estão a depositar em mim”. O contrato de Fabrício é valido por uma temporada, com outra de opção.

Fabrício Simões junta-se a Ricardo Fernandes (guarda-redes), primeiros reforços do plantel para a época 2018/2019.