Fábio Martins: “O futebol voltou a não ser justo connosco”

Horas depois de regressar a casa, o jogador do Futebol Clube de Famalicão, Fábio Martins, utilizou as redes sociais para enviar uma mensagem a todos os adeptos / seguidores do seu trabalho.

O avançado começa o texto por falar da frustração que sente na sequência do jogo deste sábado, frente ao Marítimo, na ilha da Madeira, onde, por poucos minutos, o Futebol Clube de Famalicão deixou escapar o acesso à Liga Europa.

Na mesma mensagem o atleta agradece todo o apoio que a equipa tem recebido por parte dos adeptos.

Veja a publicação