Fábio Martins foi considerado o segundo melhor avançado da Liga NOS, relativamente aos meses de outubro e novembro, por escolha dos treinadores da principal competição de futebol. Em primeiro lugar ficou Vinícius, jogador do SL Benfica.

O atleta do Benfica arrecadou 47,86% dos votos, Fábio Martins (FC Famalicão) conseguiu 14,5% das preferências; no terceiro lugar ficou Galeno (SC Braga), com 9,40%.