Começam a ser vendidos esta segunda-feira os bilhetes para a deslocação do Futebol Clube de Famalicão ao Estádio do Dragão, para defrontar o Futebol Clube do Porto, em partida referente à 8.ª jornada da Liga NOS, marcada 17.30 horas do próximo domingo.

Os bilhetes custam 15 euros, com o clube a disponibilizar igualmente um pack – que inclui bilhete de jogo e de transporte – ao mesmo preço.

Até ao final do dia de terça-feira a venda é exclusiva a sócios, ficando disponível ao restante público a partir de quarta.