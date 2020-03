F.C.Porto faz apelo a adeptos: Não venham a Famalicão

O FC Porto emitiu esta quarta-feira um comunicado em que lembra que o jogo em Famalicão vai ser à porta fechada e sublinha que os adeptos não devem juntar-se em «aglomerações massivas», incluindo no exterior do recinto.

O clube apela a que todos cumpram «rigorosamente» as indicações de modo a precaver a propagação do vírus, realçando ainda a importância da «adoção de um comportamento cívico exemplar perante a situação atual, seja qual for o contexto».

Comunicado 🔵⚪👉 Em causa a deslocação de adeptos do FC Porto a Famalicão#FCPorto #FCFFCP Publicado por FC Porto em Quarta-feira, 11 de março de 2020

Fonte: Zerozero