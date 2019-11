F.C. Famalicão x Académica: Até quarta bilhetes à venda só para sócios

Já estão disponíveis os bilhetes do F.C.Famalicão relativos ao jogo frente à Académica de Coimbra, referente à 4.ª eliminatória da Taça de Portugal e agendado para as 16h45 do próximo sábado.

Os ingressos para sócios têm um custo de cinco euros, com os detentores de lugar anual a terem igualmente de adquirir bilhete. No entanto, poderão garantir o lugar habitual mediante a compra do ingresso na loja do clube até sexta-feira.

Já os bilhetes de público, disponíveis a partir de quinta-feira, custam 10 euros.