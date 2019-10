Walterson estendeu a ligação ao Futebol Clube de Famalicão até 2024. A estreia do extremo brasileiro no futebol português foi muito positiva, tendo contribuído com 11 golos em 34 jogos para a subida do clube à 1ª Liga.

Estou muito contente por renovar contrato com o FC Famalicão. Foi o clube que me abriu as portas do futebol europeu e me permitiu festejar a subida logo no primeiro ano

Walterson em declarações ao F.C.Famalicão