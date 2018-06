Os sócios do Futebol Clube de Famalicão são chamados a deliberar se autorizam a direção do clube a alienar até 90 por cento do capital da Sociedade Anónima Desportiva.

É este o único ponto da ordem de trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária que vai decorrer, no dia 23 de junho, a partir das 18 horas, na Academia Famalicão.