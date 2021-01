O Futebol Clube de Famalicão regressou, este domingo, às vitórias. A equipa de João Pedro Sousa conseguiu um 2 – 1 na partida frente ao Santa Clara.

Os golos dos famalicenses foram apontados por Jhonata Robert ao minuto 52, fruto de uma grande penalidade, e Lukovic aos 82 minutos.





O próximo desafio do Futebol Clube de Famalicão está marcado para domingo (24 de janeiro) às 16h00, no Estádio Municipal, frente aos vimaranenses do Vitória Sport Clube.