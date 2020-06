F.C.Famalicão vence F.C.Porto no regresso do campeonato (2-1)

No regresso da Liga NOS, para a jornada 25, o Futebol Clube de Famalicão foi mais forte que o Futebol Clube do Porto e venceu o encontro por duas bolas a uma.

Os golos apareceram todos na segunda-parte. O Famalicão adiantou-se primeiro no marcador instantes depois do reinício do encontro, por Fábio Martins, ao que o Futebol Clube do Porto respondeu com o golo da igualdade ao minuto 74, por Corona.

A equipa de João Pedro Sousa não tremeu com o empate e, instantes depois, ao minuto 78, Pedro Gonçalves marcou o golo da vitória.

Veja os golos dos famalicenses