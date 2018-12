F.C. Famalicão vai ao Hospital e faz apelo

Os jogadores do Futebol Clube de Famalicão vão estar, esta quinta-feira à tarde, na unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave, para uma visita aos doentes deste espaço.

Nessa mesma visita o Futebol Clube de Famalicão vai entregar a receita do jogo frente ao F.C. Porto B à Unidade Ambulatório da Mulher, da Criança e do Adolescente.

A equipa do concelho apela também a todos os famalicenses a passarem pelo hospital, por lá vai acontecer uma recolha de sangue. A iniciativa decorre das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 15h00.