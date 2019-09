A Liga Portuguesa de Futebol já confirmou as datas para as jornadas 9, 10, 11, 12 e 13 do campeonato da primeira liga de futebol.

Jornada 9

Famalicão – Gil Vicente – Sábado 30 de Outubro às 21h00

Jornada 10

Braga – Famalicão – Domingo 3 de Novembro às 20h15

Jornada 11

Famalicão – Moreirense – Sábado 9 de Novembro às 20h30

Jornada 12

Portimonense – Famalicão – Sábado 30 de Novembro às 20h30

Jornada 13

Famalicão – Tondela – Sábado 7 de Dezembro às 18h00