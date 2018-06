F.C. Famalicão reúne este sábado em Assembleia Geral Extraordinária

O Futebol Clube de Famalicão realiza este sábado, 23 de junho, às 18h00, na Academia do FC Famalicão uma Assembleia Geral Extraordinária. A reunião magna tem como tema a alienação até 90% do capital da sociedade desportiva do clube.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Nos termos legais e estatutários e a pedido da sua Direção, convoco os associados do FUTEBOL CLUBE DE FAMALICÃO com sede social na Alameda Dr. Francisco Sá Carneiro, Centro Coordenador de Transportes, Loja 13, Apartado nº. 1, Antas, Vila Nova de Famalicão, Portugal, pessoa coletiva e contribuinte fiscal nº 501 072 284, a reunir em Assembleia Geral Extraordinária, em primeira convocação e em sessão extraordinária, em Vila Nova de Famalicão, na Academia FC Famalicão, sita na Rua dos 3 Caminhos, Loteamento Industrial de Meães, em Esmeriz, no dia 23 Junho de 2018 pelas 18 horas, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS:

Ponto Único – deliberar sobre a concessão de autorização à direção do FUTEBOL CLUBE DE FAMALICÃO para proceder à alienação até ao montante máximo de 90% do capital social da FUTEBOL CLUBE DE FAMALICÃO – FUTEBOL SAD.

– Não comparecendo o número legal de associados para que a Assembleia Geral possa reunir em primeira convocação, convoco desde já a mesma para reunir em segunda convocação, no mesmo local, na mesma data, às 18:30 horas, com a mesma Ordem de Trabalhos, deliberando então com qualquer número dos associados presentes (artigo 42, – ponto único – dos Estatutos do Futebol Clube de Famalicão).