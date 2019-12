O Futebol Clube de Famalicão questionou o Conselho de Arbitragem sobre alguns lances que, na ótica do clube, foram analisados pelo VAR e aos quais os árbitros, do Moreirense e Tondela, não atenderam.

O clube pede que o Conselho de Arbitragem, tal como fez com o golo do Beleneses SAD no passado domingo, preste esclarecimentos públicos sobre três lances polémicos, que entende ter prejudicado a equipa treinada por João Pedro Sousa.

