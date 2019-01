F.C.Famalicão quer vencer hoje em Guimarães

Conferência de Imprensa de Antevisão – Vitória SC B vs FC Famalicão

🎙 Sérgio Vieira: "Um jogo fora, difícil, mas queremos entrar com o pé direito". Vê as declarações do técnico famalicense no lançamento do encontro da 14ª jornada da Ledman LigaPro entre o Futebol Clube de Famalicão e o Vitória Sport Clube B.

Publicado por Futebol Clube de Famalicão em Terça-feira, 1 de janeiro de 2019