F.C.Famalicão quer assinar com Raphael Guzzo

No final deste mês de Agosto fecha o mercado de transferências e o Famalicão Futebol Clube de Famalicão procura até lá fechar contrato com Raphael Guzzo.

O brasileiro de 23 anos está desde muito cedo em Portugal, já passou pelo Chaves, Benfica, Tondela e atualmente representa o emblema do Reus, na Catalunha, em Espanha.

O interesse do Futebol Clube de Famalicão neste jogador foi confirmado pelo técnico famalicense Sérgio Vieira, depois de questionada a presença do jovem na assistência do Famalicão 1 – 0 Penafiel, este domingo, no Estádio Municipal.

O jogador utilizou o instagram para publicar uma fotografia onde se despede dos colegas da equipa que ainda representa.