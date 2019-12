O Futebol Clube de Famalicão divulgou, na tarde deste domingo, alguns números relacionados com a assistência de jogos no Estádio Municipal, ao longo deste ano que se aproxima do fim.

Em 2019 foram 17 os jogos realizados no Municipal com uma assistência de 59133 adeptos, numa média de 3478 pessoas por jogo.

A subida para o escalão máximo do futebol português, e a liderança do clube na Liga NOS foram fatores que contribuíram para os números agora revelados.