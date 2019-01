F.C.Famalicão: Próximos jogos a uma terça, sábado e domingo

Já são conhecidos e os dias e horas dos próximos jogos do Futebol Clube de Famalicão.

Na terça-feira 5 de Fevereiro às 20h15 o Famalicão recebe a equipa do Paços de Ferreira, em jogo a contar para a jornada número 20 do Campeonato.

Cinco dias depois, a 10 de Fevereiro, um domingo, é a vez do emblema famalicense deslocar-se a casa do Arouca, numa partida marcada para as 17h00.

Sábado, 16 de Fevereiro, o Famalicão regressa a casa para receber o Académico de Viseu, numa partida da jornada 22º marcada para as 17h00.

A 23 de Fevereiro, novamente a um sábado, o Famalicão joga no Estádio Municipal frente ao Mafra. O jogo está marcado para as 11h00.

Os jogos frente ao Paços de Ferreira e ao Mafra vão contar com transmissão televisiva pela SportTV.