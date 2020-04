F.C.Famalicão promove torneio virtual de FIFA 20 solidário

Durante esta fase de isolamento social, o Futebol Clube de Famalicão tem criado diverso conteúdo para que os adeptos possam manter a ligação ao clube da terra.

Esta quarta-feira, a partir das 17h05, inicia-se um torneio virtual de FIFA 20, com uma forte componente solidária. Intitulada Pro Clubs Draft Torneio Solidário, a iniciativa, irá reunir quatro jogadores da equipa de futebol profissional (Pedro Gonçalves, Gustavo Assunção, Nico Schiappacasse e Toni Martínez), oito jogadores profissionais de FIFA, quatro criadores de conteúdo (streamer/youtuber) e quatro finalistas do Fama Pro Challenge (torneio organizado pela equipa de Esports do Futebol Clube de Famalicão).

Os participantes serão distribuídos por quatro equipas, de cinco elementos cada, perfazendo um total de seis jogos, em formatos de 11×11.

Os vencedores irão receber 500 euros, montante que será, posteriormente, entregue a uma instituição que será escolhida pela equipa.