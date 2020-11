F.C.Famalicão perde em casa do Paços de Ferreira ( 2 – 0 )

O Futebol Clube de Famalicão cumpriu, esta sexta-feira, a 8ª jornada da Liga NOS.

A equipa de João Pedro Sousa não conseguiu pontuar ao longo dos 90 minutos, ao contrário do adversário que marcou por duas ocasiões.

Os castores colocaram-se em vantagem no decorrer da primeira parte, marcando o segundo e último golo do encontro já perto dos 90.

O Futebol Clube de Famalicão segue para a próxima jornada onde vai encontrar o Sporting. O jogo é no Estádio Municipal e está marcado para as 18h00 do dia 5 de dezembro (sábado).