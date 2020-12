O Futebol Clube de Famalicão recebeu e perdeu com o Gil Vicente, na tarde deste domingo, em partida da 11ª jornada da Liga NOS.

O encontro teve um único golo, apontado pelos gilistas ao minuto 39.

A equipa de João Pedro Sousa regressa à principal competição do futebol português em 2021. O desafio da 12ª jornada está marcado para o dia 3 do novo ano, às 13h00, em casa do Tondela.