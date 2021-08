O Futebol Clube de Famalicão estreou-se, este domingo, na época 2021/2022 da Liga Bwin (primeira liga) com uma derrota, na capital do móvel.

A equipa do Paços de Ferreira foi a única a marcar ao longo do encontro, tendo conseguido os dois golos no arranque da segunda parte. Lucas Silva (49) e Nuno Santos (50) foram os marcadores de serviço.

A equipa de Ivo Vieira recebe, no próximo domingo, o Futebol Clube do Porto. O jogo, da ronda nº2 da Liga Bwin, está marcado para as 18h00.