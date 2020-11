O Futebol Clube de Famalicão saiu derrotado da jornada 6 da Liga NOS, na noite desta segunda-feira.

A equipa de João Pedro Sousa não conseguiu pontuar ao longo dos 90 minutos do encontro, tendo o adversário feito o único golo no decorrer da segunda parte, ao minuto 76, por intermédio de Bruno Viana.

No próximo sábado o Futebol Clube de Famalicão recebe o Marítimo, em partida da 7ª jornada do escalão máximo do futebol português. O jogo está marcado para as 18h00.