Pedro Gonçalves pode rumar à Turquia para representar o Galatasaray.

A informação está a ser avançada pelo jornal desportivo A Bola, que cita uma outra publicação Turca.

De acordo com estes jornais, “o treinador do clube de Istambul, Fatih Terim, ficou agradado com o que viu do pupilo de João Pedro Sousa”.