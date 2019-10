As boas prestações coletivas do Futebol Clube de Famalicão têm sido o reflexo de exibições individuais das quais se distingue, por exemplo, Nehuén Pérez, o jogador famalicense foi considerado o defesa do mês pela liga portuguesa de futebol.

Recorde-se que o treinador do F.C.Famalicão já havia sido distinguido como técnico do mês de agosto.