F.C.Famalicão multado pelo comportamento dos adeptos em Paços de Ferreira

O Futebol Clube de Famalicão foi multado, em 572 euros, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Em causa está o comportamento dos famalicenses, no jogo do último fim de semana, respeitante à jornada 23 do campeonato, em Paços de Ferreira. De acordo com o mapa de castigos, publicado nas últimas horas, o 408 euros da coima dizem respeito ao comportamento incorreto do público, relacionado com o arremesso de objetos – no caso «copos, garrafas e outros não identificados» – no final do jogo.

A equipa de João Pedro Sousa foi ainda multada em 108 euros por atraso de dois minutos na segunda parte.