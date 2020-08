F.C.Famalicão: Luís Silva vai ser o treinador da equipa Sub-23

A equipa sub-23 do Futebol Clube de Famalicão será orientada por Luís Silva na época 2020/2021. O treinador, de 46 anos, será o responsável pela equipa que irá disputar a Liga Revelação pelo segundo ano consecutivo.

Com um passado ligado aos escalões de formação do Rio Ave Futebol Clube, Luís Silva orientou a equipa de Juniores A do emblema vilacondense nas duas últimas temporadas.

“Estou muito entusiasmado para iniciar este novo desafio na carreira. É inequívoco o desejo do Futebol Clube de Famalicão de consolidar um projeto assente na valorização de jovens jogadores e, como tal, sinto-me preparado para ajudar o clube a cumprir esse objetivo”, vincou o treinador.

Luís Silva estará acompanhado por Gonçalo Teixeira e José Martins (treinadores adjuntos) e por João Leite (treinador de guarda-redes).