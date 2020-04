F.C.Famalicão liga para os sócios: “É só para saber se está tudo bem consigo…”

O Futebol Clube de Famalicão está a ligar aos sócios para saber como estão a passar este período de isolamento social, devido à pandemia do Covid-19.

O gesto, que tem surpreendido os adeptos, mereceu elogios por parte de um dos contactados que agradeceu a chamada numa mensagem enviada que decidiu enviar ao clube.

Os elogios também chegam por parte dos filhos dos sócios mais antigos, sensibilizados com o altruísmo da ação do clube da terra.

Esta foi uma das formas encontradas pelo Futebol Clube de Famalicão de manter contacto com todos aqueles vivem o “amor de perdição”.

Outras ações estão a ser desenvolvidas pelo clube, nomeadamente nas redes sociais, como são exemplo os torneios de Fifa, as entrevistas em direto com os jogadores, e alguns vídeos com curiosidades sobre os atletas e equipas dos diversos escalões.