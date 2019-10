Depois de ter sido considerado o treinador do mês em Agosto, a Liga Portuguesa de Futebol voltou a eleger João Pedro Sousa como o treinador de Setembro.

O treinador do Futebol Clube de Famalicão recolheu 56,16% dos votos dos treinadores das equipas do campeonato principal do futebol português e repetiu o feito alcançado no primeiro mês da Liga NOS.

A distinção faz prova do bom desempenho do F.C.Famalicão, equipa que desde o início da época tem surpreendido o mundo do futebol ao liderar a classificação à frente do S.L.Benfica e F.C.Porto, equipa que vai defrontar na próxima jornada do campeonato.