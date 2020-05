F.C.Famalicão: Já não há infetados com Covid-19 no clube

O Futebol Clube de Famalicão anunciou, em comunicado publicado no site oficial, que já não tem nenhum elemento do clube infetado com o novo coronavírus.

O Futebol Clube de Famalicão informa que todos os jogadores, elementos da equipa técnica e staff de apoio à equipa principal foram submetidos a testes de rastreio da Covid-19 na passada sexta-feira, através da pesquisa de SARS-CoV-2 com zaragatoa nasofaríngea. Todos os referidos testes tiveram resultados negativos

O clube mais informa que, na próxima sexta feira, haverá nova bateria de testes.