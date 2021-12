F.C. Famalicão: Já há datas os primeiros quatro jogos de 2022

O município informa que as atividades de aulas e regime livre das piscinas municipais de Famalicão estão suspensas até ao dia 8 de janeiro. Estarão a funcionar (das 8 às 20 horas) apenas os serviços administrativos: pagamentos de água, RSU, refeições escolares, mensalidades e esclarecimentos.

Durante este período, a Escola Municipal de Natação estará encerrada, sendo que os seus utentes apenas irão pagar 50% do valor da mensalidade relativo ao mês de janeiro.

A exceção são as associações desportivas com equipas federadas que estão autorizadas a utilizar as instalações municipais, para o cumprimento dos habituais treinos semanais.