F.C.Famalicão: Já há data e hora para jogo no Estádio da Luz

Já está definida a data e hora dos jogos do Futebol Clube de Famalicão para a jornada 14 e 15 do campeonato da primeira liga.

Na 14ª jornada os famalicenses deslocam-se ao Estádio da Luz, na capital, para defrontar o Benfica, numa partida que está marcada para as 18h00 do dia 14 de dezembro (sábado).

No início de 2020, a 5 de Janeiro, o Famalicão cumpre a jornada 15 do campeonato ao receber os colegas de Setúbal do Vitória F.C.