F.C.Famalicão já elegeu substituto para Sérgio Vieira

Carlos Pinto foi o escolhido pela SAD do Futebol Clube de Famalicão para substituir Sérgio Vieira no comando técnico da equipa. A novidade foi revelada através de um comunicado no site do clube.

Comunicado

A administração da SAD do Futebol Clube Famalicão informa que chegou a acordo com Carlos Pinto para assumir o comando técnico da equipa sénior.

Carlos Pinto inicia as suas funções no dia 19 de Março.

Do currículo de Carlos Pinto destaque para o trabalho que desenvolveu na temporada passada, ao serviço do Santa Clara, nos Açores, que terminou com a subida do clube ao escalão máximo do futebol português. O clube para o qual agora vai trabalhar é outro mas o objetivo o mesmo, o de subida de divisão.