F.C. Famalicão derrotado em casa pelo Portimonense ( 0 – 3 )

O Futebol Clube de Famalicão foi, na tarde deste sábado, derrotado pelo Portimonense (0 – 3), em jogo da 12ª ronda da Liga Portugal Bwin.

O marcador foi inaugurado com um autogolo, protagonizado por Penetra, ao minuto 23.



Antes de terminar a primeira parte do encontro surgiu mais um golo a favor da equipa visitante. Na segunda metade, ao minuto 71, o Portimonense, já com larga vantagem face ao Famalicão, marcou o terceiro e derradeiro golo do encontro.

A equipa de Ivo Vieira segue na classificação com 10 pontos. O próximo desafio está marcado para dia 5 (domingo), em Barcelos, frente ao Gil Vicente (18h00).